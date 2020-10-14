Бжания принял делегацию ЕС по вопросам Южного Кавказа

СУХУМ, 14 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клааром.

В ходе встречи были затронуты вопросы решения проблем взаимоотношений Абхазии и Грузии с привлечением международного сообщества. Бжания отметил, что 12 лет участия в Женевских дискуссиях не принесли значимых результатов для сторон.

"Мы хотим добиться результатов, подписания соглашения о неприменении силы со стороны Грузии. Мы не хотим ухудшения обстановки в регионе, не хотим войны, мы не собираемся кому-то объявлять войну, не хотим ничьей земли, но и свои земли никому не отдадим. Если вы нас поддержите в этом вопросе, мы будем только благодарны. В этом направлении должен быть использован авторитет международного сообщества", - сказал президент.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания

Представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар подчеркнул, что надеется на "существенное обсуждение всех возможностей для дальнейшего сотрудничества".

Мы надеемся, что нам удастся углубить отношения с Абхазией. Считаю, что перед нами действительно много вопросов, которые мы можем и будем обсуждать. Надеюсь, посредством обсуждения нам удастся продвинуться вперед", - добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Визит в Абхазию спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара

Также Клаар отметил, что стороны обсудили проблемы, связанные с эпидемиологической ситуацией в Абхазии.

"Евросоюз уже много помогал на протяжении нескольких месяцев Абхазии и продолжит оказывать помощь. В Абхазию скоро приедет миссия Всемирной организации здравоохранения, и будут предприняты конкретные шаги", - сказал он.

Делегация представителей ЕС по вопросам Южного Кавказа прибыла в Абхазию во вторник 13 октября. Цель визита - обсуждение возможностей взаимодействия с Абхазией и поддержка в борьбе с пандемией COVID-19.