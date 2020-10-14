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Милиция Абхазии начала проверять соблюдение антиковидных мер на транспорте

© Foto / Screenshot: Пресс-служба МВДРА
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)
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Ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции действуют в Абхазии с 5 октября. 13 октября президент Аслан Бжания подписал распоряжение о введении дополнительных ограничений.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Сотрудники государственной автоинспекции приступили к проведению проверок общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Согласно новым временным правилам, при совершении маршрутных рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также количество пассажиров, одновременно находящихся в транспортном средстве, не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах", - отметил начальник Управления ГАИ Батал Агрба.

Рейдовые мероприятия в основном проходят в часы пик, когда в общественном транспорте бывает больше всего пассажиров. Сотрудники ГАИ проводят с пассажирами профилактические беседы, призывая граждан соблюдать все возможные меры безопасности, отметил Агрба.

Сотрудники ГАИ проверяют наличие масок у пассажиров, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции.
Временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции при перевозке пассажиров предусматривают рассадку пассажиров в шахматном порядке. Каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно.

"При совершении маршрутных рейсов водителям автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Водители обязаны дезинфицировать руки антисептиками, потому что при получении денег за проезд и передаче сдачи есть большой риск", - подчеркнул Батал Агрба.

Количество пассажиров, одновременно находящихся в транспортном средстве, не должно превышать половины количества сидячих мест, отметил он.

Согласно указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, профилактические мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси сотрудники ГАИ будут проводить ежедневно во всех районах республики.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)

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