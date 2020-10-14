Милиция Абхазии начала проверять соблюдение антиковидных мер на транспорте

Ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции действуют в Абхазии с 5 октября. 13 октября президент Аслан Бжания подписал распоряжение о введении дополнительных ограничений.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Сотрудники государственной автоинспекции приступили к проведению проверок общественного транспорта на предмет соблюдения санитарных норм при перевозке пассажиров. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

"Согласно новым временным правилам, при совершении маршрутных рейсов водители автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также количество пассажиров, одновременно находящихся в транспортном средстве, не должно превышать половины количества сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах", - отметил начальник Управления ГАИ Батал Агрба.

Рейдовые мероприятия в основном проходят в часы пик, когда в общественном транспорте бывает больше всего пассажиров. Сотрудники ГАИ проводят с пассажирами профилактические беседы, призывая граждан соблюдать все возможные меры безопасности, отметил Агрба.

Сотрудники ГАИ проверяют наличие масок у пассажиров, а также требуют исполнения норм рассадки и социальной дистанции.

Временные правила организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции при перевозке пассажиров предусматривают рассадку пассажиров в шахматном порядке. Каждое соседнее от пассажира сидение должно быть свободно.

"При совершении маршрутных рейсов водителям автобусов, троллейбусов и маршрутных такси в обязательном порядке нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Водители обязаны дезинфицировать руки антисептиками, потому что при получении денег за проезд и передаче сдачи есть большой риск", - подчеркнул Батал Агрба.

Количество пассажиров, одновременно находящихся в транспортном средстве, не должно превышать половины количества сидячих мест, отметил он.

Согласно указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, профилактические мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом и маршрутными такси сотрудники ГАИ будут проводить ежедневно во всех районах республики.