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"Амцахара" ответила на заявление "Аруаа" о бездействии властей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)
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Реакция партии "Амцахара" появилась в ответ на заявление ветеранской организации "Аруаа", в котором она упрекает действующую власть в бездействии в условиях возрастающего количества инфицированных.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Политическая партия "Амцхара" призвала ветеранскую организацию "Аруаа" прекратить сеять панику и вводить в заблуждение людей в отношении эпидемиологической ситуации в Абхазии.

Представители "Амцхара" считают, что в стране делается все возможное для лечения заразившихся.

Администрация президента
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Аруаа" призвала власти Абхазии обратиться к Путину за медпомощью

"Авторы заявления (партия "Аруаа" - ред.) явно перегибают, пытаясь переложить личную безответственность многих на руководство страны, искусственно пытаясь вызвать протестные настроения наших граждан. Заявляем, в то время, когда никто не застрахован от инфекции, недостойно заниматься интригами и сыпать ничем не оправданные обвинения в адрес властей", - говорится в сообщении.

Ответили "Амцахара" и на возмущение по поводу открытия абхазо-российской границы при неблагоприятной эпидситуации.

"Напомним "Аруаа", что еще совсем недавно сторонники прошлой власти на митинге в Гагре обвиняли власти страны в ограничительных мерах и требовали не закрывать абхазо-российскую границу", - отметили в "Амцахара".

В сообщении упоминается, что действующее руководство Абхазии предприняло усилия для привлечения специалистов-медиков из России, создало Координационный штаб по защите населения от коронавируса, решается вопрос об открытии полевого госпиталя на 500 коек, ужесточены ограничительные меры.

"Заявление "Аруаа" – это не проявление патриотизма и не забота о гражданах. Это – простое нежелание смириться с реальностью и упущенными возможностями", - говорится в сообщении.

В конце сообщения представители "Амцахара" обратились к "Аруаа" с требованием "прекратить нагнетать обстановку, сеять панику, выдавая ложную информацию, вводить в заблуждение людей, искать компромат там, где его нет".

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (862)

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