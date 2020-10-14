Прогноз погоды на четверг 15 октября

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В четверг, 15 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием теплой массы воздуха с юга.
Атмосферное давление – повышенное, 764 мм р.с.
Ветер слабый и умеренный 2 – 7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +21 до +26°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное (2-3 бала).
Относительная влажность воздуха - 60-80 %.