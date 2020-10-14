Прогноз погоды на четверг 15 октября

Территория Черноморского побережья Абхазии все еще находится под влиянием теплой массы воздуха с юга.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. В четверг, 15 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием теплой массы воздуха с юга.

Атмосферное давление – повышенное, 764 мм р.с.

Ветер слабый и умеренный 2 – 7 метров в секунду, в порывах до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +21 до +26°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное (2-3 бала).

Относительная влажность воздуха - 60-80 %.