В Абхазии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день коронавирусную инфекцию в Абхазии выявили у 2479 человек, выздоровели 1100 человек, 23 летальных случая.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 134 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 49 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале находится 168 человек, у 147 из них диагноз COVID-19 подтвержден, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 25, выписано 13 пациентов.

За сутки в Гудаутский госпиталь доставили шесть человек, отмечается в сообщении штаба.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Всего выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно, 1100 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.