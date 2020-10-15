Разбой в "Гумисте": потерпевшие отказались быть потерпевшими

Разбойное нападение на торговые ряды магазина "Гумиста" в Сухуме произошло 5 октября. Грабители украли сумку с деньгами и ювелирные украшения.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Владельцы торговых точек магазина "Гумиста" не подают заявления о совершении преступления и отрицают факт разбойного нападения, говорится в сообщении МВД на официальном сайте ведомства.

"Более того, предполагаемые потерпевшие категорично не сотрудничают со следствием, чем могут препятствовать ходу расследования данного уголовного дела. Уполномоченный орган МВД расследует уголовное дело без "потерпевших", какими бы доводами ни руководствовались участники событий и владельцы магазина", - говорится в сообщении.

Разбойное нападение на магазин "Гумиста" произошло в Сухуме 5 октября. Четверо лиц в масках и камуфляжной форме, угрожая оружием, украли сумку с деньгами и ювелирные украшения и скрылись в неизвестном направлении. В тот же день сотрудники уголовного розыска обнаружили сожженный автомобиль марки Toyota Mark X, на котором скрылись преступники.

Следственный отдел УВД по Сухуму возбудил уголовное дело по факту разбойного нападения, а также незаконного приобретения, хранения, перевозки и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, установлен ряд подозреваемых.