Прогноз погоды на пятницу 16 октября

На погоду Черноморского побережья Абхазии будут оказывать влияние повышенное атмосферное давление и теплые массы воздуха с юга.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

На погоду Черноморского побережья Абхазии будут оказывать влияние повышенное атмосферное давление и теплые массы воздуха с юга.

Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2 – 5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное (1-2 балла).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.