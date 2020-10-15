Прогноз погоды на пятницу 16 октября

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
На погоду Черноморского побережья Абхазии будут оказывать влияние повышенное атмосферное давление и теплые массы воздуха с юга.
Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2 – 5 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное (1-2 балла).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.