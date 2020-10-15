17:56 15 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.95
  • EUR91.45
Поиск

Прогноз погоды на пятницу 16 октября

© Sputnik
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (866)
8910
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/0f/1031106757.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201015/1031106690/Prognoz-pogody-na-pyatnitsu-16-oktyabrya.html

На погоду Черноморского побережья Абхазии будут оказывать влияние повышенное атмосферное давление и теплые массы воздуха с юга.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. В пятницу, 16 октября, ожидается переменная облачность без осадков, местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

На погоду Черноморского побережья Абхазии будут оказывать влияние повышенное атмосферное давление и теплые массы воздуха с юга.

Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный,  2 – 5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12°С  до +17°С,  днем от +22°С  до +27°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное (1-2 балла).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (866)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Посмотри в глаза: как в Абхазии приживается главная примета коронавируса
Сила убеждения: как милиция просит водителей и пассажиров соблюдать антиковидные меры
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться