МВД проверило, как в АГУ противостоят распространению COVID-19

По последним данным оперштаба по коронавирусу, в Абхазии выявлено всего 2479 случаев COVID-19. В Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 168 человек, в тяжелом состоянии 18 пациентов.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии 15 октября проверили, как в Абхазском государственном университете соблюдаются меры безопасности в период роста распространения коронавирусной инфекции в стране.

Милиционеры зашли в аудитории, посмотрели, как рассажены студенты, используют ли защитные маски. Они зашли в несколько учебных помещений, пообщались со студентами и преподавателями, у них нет нареканий по соблюдению мер безопасности в университете.

"Такие инспекции будут ежедневными. Здесь находятся сотрудники, которые контролируют входы в университет, а также общежитие. Мы сегодня убедились в том, что все студенты были в масках, лектора предупредили их о том, что без масок появляться в вуз нельзя. Бывает, когда студенты забывают маски, тогда лектора им дают, только потом они заходят в аудитории", - сказал заместитель начальника управления внутренних дел по городу Сухум Нугзар Чичба.

Также он подчеркнул, что преподаватели также ответственно относятся к существующей обстановке в стране, пользуются всеми средствами защиты.

По последним данным оперштаба по коронавирусу, Абхазии выявлено 2479 случаев коронавируса, выздоровели 1100 человек, 23 летальных случая. В Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 168 человек, у 147 из них диагноз COVID-19 подтвержден, в тяжелом состоянии 18 пациентов.