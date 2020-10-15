Сухумская инфекционная больница впервые приняла больных с COVID-19

Решение о создании дополнительных блоков для лечения больных коронавирусом при районных больницах и Инфекционной больнице Схума было принято 10 октября Координационным штабом Абхазии по коронавирусу.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Сухумская инфекционная больница 14 октября приняла на стационарное лечение больных COVID-19, сказала в интервью Sputnik начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба.

"Как мы все видим, количество больных коронавирусом увеличилось, Гудаутский госпиталь не может принимать всех пациентов. По этой причине, глава Сухума Беслан Эшба поручил нам создать в стационарных клиниках обсервационные блоки", - отметила она.

Создание обсервационных блоков стало проблематичным, так как встал вопрос проведения ремонтных работ в помещениях, а также их оснащение медицинским оборудованием, подчеркнула Воуба.

В Сухумской инфекционной больнице организовано 30 больничных коек для зараженных COVID-19, сейчас лечение там проходят 23 пациента.

"У троих пациентов состояние тяжелое, поэтому решено их перенаправить в Гудаутский госпиталь. Течение болезни имеет три стадии – легкая, средняя и тяжелая. Люди с легкой формой коронавируса лечатся дома, за ними наблюдают врачи. Пациентам, относящемся ко второй стадии, нужно делать уколы и ставить капельницы, именно их мы укладываем в Сухумскую инфекционную больницу. Сейчас также идет подготовка обсервации во второй городской больнице", - сказала Ирма Воуба.

Решение о создании дополнительных блоков для лечения больных коронавирусом при районных больницах и Инфекционной больнице Схума было принято 10 октября Координационным штабом по защите населения по поручению президента Абхазии Аслана Бжания в связи с ухудшением эпидобстановки.