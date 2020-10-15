Коронавирус в Абхазии: за сутки 100 новых случаев и четыре смерти

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 2579. Выздоровели 1167 человек, скончались 27 человек.

СУХУМ, 15 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

В сообщении штаба говорится о четырех летальных случаях с COVID-19, произошедших 14 и 15 октября.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

Пациентка 1938 года рождения поступила в реанимационное отделение 12 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую терапию, женщина скончалась 15 октября от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. Отмечается, что у нее были сопутствующие патологические заболевания.

14 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент, 1941 года рождения, поступивший в реанимационное отделение в тот же день в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все проводимые лечебно-реанимационные мероприятия, мужчина умер.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

6 октября поступил пациент, 1948 года рождения, с двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение, но несмотря на это, 14 октября состояние пациента ухудшилось, и он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

14 октября в Гудаутском ковидном госпитале скончался ковид-положительный пациент, 1940 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 5 октября. Пациент получал необходимое лечение, но несмотря на это, скончался от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 152 человека, у 129 из них подтвержден диагноз COVID-19, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 41, выписано 19 пациентов. За прошедшие сутки в госпиталь доставили 9 человек.

В Сухумской инфекционной больнице находятся 26 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 13, в Очамчырской - 11 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.