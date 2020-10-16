"Всем надеть маски!": в Сухуме усилили антиковидные меры на транспорте

Новое распоряжение главы Администрации Сухума дополняет предыдущее распоряжение "Об утверждении временных правил организации пассажирских перевозок в условиях применения мер по защите от коронавирусной инфекции COVID-19".

СУХУМ, 16 окт – Sputnik. Теперь в Сухуме маски в обязательном порядке должны носить не только водители, но и пассажиры, а если кто-то проигнорирует предписание, водителям нужно останавливать движение.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал новое распоряжение, которым из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом вводятся дополнительные меры к утвержденным 29 сентября.

Новый документ не отменяет предыдущий, которым ограничивается количество пассажиров – не больше половины сидячих мест, предписана рассадка в шахматном порядке, запрещено занимать сиденье рядом с водителем.

Согласно распоряжению, если водитель будет нарушать установленные требования, то в его отношении будут приняты меры дисциплинарного взыскания, вплоть до снятия транспортного средства с рейса.