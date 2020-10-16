Республиканская детская больница получила аппарат ИВЛ

Оборудование, предназначенное для оказания интенсивной и реанимационной помощи больным детям, установлено в больнице и готово к эксплуатации.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. Минздрав Абхазии при финансовой поддержке "Русской общины Абхазии" приобрел аппарат искусственной вентиляции легких для Республиканской детской больницы, сообщается на сайте Общественного объединения.

Цена медоборудования – 1 миллион 618 тысяч 200 рублей, уточнили в пресс-службе Минздрава.

Оборудование, специально предназначенное для оказания интенсивной и реанимационной помощи больным детям, уже установлено в больнице и готово к эксплуатации.

Аппарат ИВЛ был куплен за счет средств русской общины, переданных Минздраву в мае. Всего на спецсчет министерства от ОО "Русская община Абхазии" было зачислено 9 миллионов 150 тысяч рублей для целевого приобретения медицинского оборудования, необходимого для борьбы с вирусом COVID-19.

В рамках пожертвования были приобретены аппарат искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательный аппарат, видеобронхоскоп, очистители-рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы и мониторы пациента.

Русская община Абхазии с первых дней включилась в оказание поддержки Минздраву в деле информирования населения Абхазии о мерах защиты от COVID-19, а также сбора средств на приобретение необходимого медоборудования для предотвращения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции в республике.

В организации отмечают, что Русская община Абхазии намерена и дальше оказывать помощь Минздраву республики.

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