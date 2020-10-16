"Ваш звонок очень…": в чем упрекают "горячую линию" Минздрава Абхазии

В Абхазии продолжает расти количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. На этой неделе диагноз подтвердился у 322 человек.

Корреспондент Sputnik узнала, как работает "горячая линия" в Абхазии, зачем она нужна и в чем ее упрекают жители республики.

Асмат Цвижба, Sputnik

Самые активные критики, разумеется, в социальных сетях. Тема коронавируса сейчас крайне популярна и каждый считает своим долгом поделиться мнением и опытом. Одни "осведомленные" пользователи уверяют, что "все пропало!" и страна на краю катастрофы, другие не верят статистике и утверждают, что Минздрав республики только запугивает. Ношение масок – вообще особенная тема. И вот дошла очередь до "горячей линии" Минздрава. Пишут, что в будни дозвониться сложно, в выходные вообще невозможно. Наиболее упрямые все же дозваниваются, но жалуются, например, что операторы перенаправляют на номера, которые либо молчат, либо вообще не существуют.

Долгие гудки

Лучший способ узнать – попробовать самому.

Итак, есть номер "горячей линии" 0303. Звоним. Первые два раза не поднимают. Еще две холостые попытки – трубку подняли, но, кроме тишины, ничего. На пятый раз услышала человеческий голос. Он принадлежал оператору Аэлите Шакая. На вопрос о том, почему мне, как и многим другим, не удалось дозвониться с первого раза, Шакая объяснила, что одновременно поступают сразу несколько звонков и операторы не успевают на них отвечать. Сама Аэлита в день принимает более 40 звонков. Она заверила, что на все пропущенные номера операторы обязательно перезванивают.

"Нужно понимать, что на линии тоже работают живые люди, которым нужно, к примеру, поесть. Мы все еще где-то работаем параллельно, но уже на протяжении полугода мы не расстаемся с телефоном. Граждане должны понимать, что, если какая-то экстренная ситуация, необходимо звонить в Скорую помощь. Думаю, со временем придем к тому, чтобы увеличить штат операторов", - сказала Аэлита.

На претензии, касающиеся предоставления несуществующих или неработающих контактов, Шакая затруднилась ответить – не хватает конкретики.

"Мы не можем ориентироваться, не имея фактов. Нужно разобраться, кто дал номер, кому дал. К сожалению, люди часто пишут ложную информацию в соцсетях", - сетует она.

Самые распространенные вопросы, с которыми обращаются на линию - где можно сдать тест на коронавирус, как записаться на сдачу теста, что делать при появлении симптомов, где можно узнать результат теста, как получить направление на компьютерную томографию.

Шакая обратила внимание, что операторы горячей линии не дают консультации по лечению коронавируса, не проводят диагностику, не могут определить болезнь по симптомам и не вызывают Скорую помощь пациентам.

Горячая линия – координатор, который направляет людей туда, куда им нужно обратиться.

В Сухуме на звонки одновременно отвечают четыре оператора, в районах - по одному сотруднику. Линия работает каждый день без выходных, круглосуточно.