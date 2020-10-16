COVID-19 подтвержден еще у 93 жителей Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день достигает 2672. Выздоровели 1175 человек, летальных случаев 27.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли 285 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

В Гудаутском ковидном госпитале сейчас находятся 155 человек, у 127 из них COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии - 19 пациентов, средней степени тяжести - 26. Выписано восемь человек.

Динамика роста случаев коронавируса в Абхазии

За сутки в госпиталь доставили 11 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.