Допрос прокурора и показания замминистра: допрошены свидетели по делу Тарба

СУХУМ, 16 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. На очередном заседании был допрошен свидетель по делу – заместитель генерального прокурора Абхазии Руслан Тыркба, который объяснил, почему следствие не сразу рассмотрело версию избиения. В суде прозвучали и показания экс-замминистра Казбека Кишмахова, оглашения которых добивались уже несколько недель.

Показания прокурора

Очередное заседание по делу смерти в МВД Анзора Тарба началось с допроса заместителя генерального прокурора Абхазии Руслана Тыркба, который в ночь смерти заключенного участвовал в следственных действиях на месте происшествия.

По словам Тыркба, процесс осмотра тела трупа проходил в "немного экстремальных условиях".

"Была обрисована такая картина, что если мы немедленно не выдадим труп Тарба, то мы усугубим ситуацию, и тень подозрения ляжет на нас. Это было не давление, а сделано для того, чтобы не породить версию каких-то криминальных версий", - объяснил он.

Пока замгенпрокурора находился в здании МВД, никого из родственников он не встретил, но по слухам от коллег узнал о том, что тело Тарба было передано его однофамильцу Мафке Тарба. Сам Тыркба его не видел, а лишь был свидетелем того, как тело умершего погрузили в машину Скорой помощи, которая последовала за белой иномаркой. Водителя иномарки прокурор тоже не увидел.

Адвокат обвиняемого Аслана Чедия Нино Корсая спросила у прокурора, не показалось ли ему и следователю странным при осмотре места происшествия, что в кабинете, где якобы избивали Тарба, не было никаких следов насилия, крови, и все находилось на своих местах. Тыркба объяснил, что он, как и следователь в тот момент, исходил от версии, которую ему доложило руководство МВД, – что заключенный упал с лестницы, поэтому никаких подозрений у него не возникло.

Судья Инар Кварчия поинтересовался, изъял ли прокурор записи с камер в здании МВД.

"Выдвигалась ли версия следствия, что записи из камер наблюдения были стерты?" - спросил судья.

"Конечно, позже такая версия тоже выдвигалась. Мы допрашивали лиц, которые отвечают за видео, и они нам объяснили, что записи изъять невозможно, так как установленный жесткий диск не держит информацию более трех дней. У нас не было просто возможности", - ответил Тыркба.

Показания без свидетелей

В очередной раз в суде ожидали прибытия одних из главных свидетелей – экс-заместителя главы МВД Казбека Кишмахова и экс-главы ведомства Гарри Аршба. Но и в этот раз бывшие чиновники не явились на слушание.

Как оказалось, повестка, которая была отправлена по адресам мест регистрации Кишмахова и Аршба в Черкесске и Ставрополе, не дошла до адресатов – по этому адресу их не нашли.

По обоюдному согласию сторон было решено все же зачитать показания Казбека Кишмахова без его присутствия.

Показания бывшего замминистра раскрыли новые факты. В доме, где долгое время держали похищенного в апреле 2019 года Омара Мерцхулава, были обнаружены пустые коробки от "Доширак". При допросе продавщицы соседнего магазина стало известно, что Анзор Тарба, который жил по соседству, "регулярно брал в долг вышеуказанную лапшу". К тому же, к дому, где держался Мерцхулава, был пристроен сарай, в котором Тарба держал своих овец.

"Все указанные обстоятельства свидетельствуют о причастности Тарба к преступлению", - говорится в показаниях.

В день, когда скончался Тарба, Кишмахов утверждает, что находился на рабочем месте до ночи. Примерно в полночь ему набрал обвиняемый сотрудник МВД Бадри Джикирба и попросил замминистра зайти к нему в кабинет. Джикирба сообщил Кишмахову, что Анзор Тарба находится в здании министерства и что он чувствует себя плохо.

"После этого Джикирба провел меня в один из служебных кабинетов Управления уголовного розыска, и там я увидел лежащего без сознания мужчину. Это был Тарба, я его до этого никогда не видел. Имелись ли на нем телесные повреждения, не знаю", - говорится в показаниях.

Спустя несколько минут Джикирба сообщил Кишмахову о смерти Тарба. Уже вместе с министром Гарри Аршба Кишмахов поднялся вновь в кабинет и сообщил по телефону дежурному следователю прокуратуры о произошедшем.

Кишмахов в показаниях утверждает, что в тот день ни с кем из представителей семьи Тарба не виделся, к нему никто не обращался. Члены фамилии пришли уже к министру Аршба на следующее утро, их было около шести человек, чтобы выяснить причину смерти, и требовали озвучить имена виновников, "на что министр им сказал, что проводится служебная проверка, а о результатах будет известно позже".

О том, что на теле Тарба были обнаружены следы избиения, Кишмахов, как он объясняет, узнал только из соцсетей. Кто был причастен к его избиению, он не знает.

Следующее заседание Сухумского городского суда состоится в понедельник 19 октября.