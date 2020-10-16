Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 16 окт - Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вдоль рек и водоемов возможен туман, дымка, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Отмечается, что территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в зоне влияния обширного барического поля, повышенного атмосферного давления.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный 2 – 7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +12 до +17°С, днем от +22 до +27°С.

Температура морской воды +22°С.

Волнение морской воды – слабое и умеренное (1-2 балла).

Относительная влажность воздуха 60-80 %.