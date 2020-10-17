Россия направила в Абхазию мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Министерство обороны России по просьбе Абхазии развернет в Сухуме мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает российское военное ведомство.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа 12 октября обратился к своему российскому коллеге Сергею Шойгу с просьбой развернуть в республике полевой госпиталь из-за возросшего числа новых случаев коронавируса среди жителей страны.

"Министерство обороны РФ по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия", - отметили в Минобороны России.

Военнослужащие одного из соединений Южного военного округа приступили к маршу своим ходом на штатной технике протяженностью около 800 километров из Буденновска в Сухум.

"В составе мобильного медицинского подразделения 112 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники. По завершению марша мобильный многопрофильный госпиталь будет в кратчайшие сроки развернут в городе Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия", - говорится в сообщении Минобороны.

Подчеркивается, что мобильный госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 2672, выздоровевших - 1175, включая лечившихся амбулаторно, зафиксированы 27 летальных случаев.