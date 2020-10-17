Врач без границ: как ветеринар из России выбрала жизнь в Абхазии

Елена Киреева с семьей переехала в Абхазию больше года назад и построила ветеринарную клинику в Сухуме. О том, как она попала в Абхазию и решила остаться здесь жить, об уровние ветеринарии в стране и об отношении к животным, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

До переезда в Абхазию Елена работала в милиции ветеринаром служебных собак, затем продолжила строить свою карьеру в одной из крупных и престижных ветеринарных клиник Москвы.

"Клиника была очень статусная, я работала там врачом терапевтом, но психологически работать там было нелегко. После рождения сына я ушла в декрет и больше не вернулась туда", - вспоминает ветеринар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Собака-улыбака и тысяча поцелуев😘 Я влюбилась😍 Публикация от Elena Kireeva (@elenkakireevavet) 16 Май 2020 в 8:32 PDT

Елена стала работать в другой более скоромной и более уютной ветеринарной клинике. В этой клинике она сменила несколько направлений в своей профессии. Работу она начала как врач общей практики, затем как хирург, и в последствии ветеринар получала образование и переквалифицировалась в онколога.

"Несколько лет спустя работа перестала вдохновлять. Проснулась утром и поняла, что не хочу идти на работу. Так иногда бывает, люди выгорают. А мою работу иначе делать нельзя. Я решила взять отпуск и уехать с сыном зимовать в Таиланд", - говорит она.

Тайский приют

Первый месяц Елена дала себе отдохнуть, но долго сидеть без дела не смогла. Тоска по работе стала понемногу проступать. Елена решила устроится волонтером в местный приют для животных. Проработав там несколько месяцев и поняв систему изнутри, ветеринар решает открыть свой приют.

Благотворительность привлекает людей и деньги, но деньги не всегда направляют по назначению, говорит Елена. Приют, в котором работала врач не продвигался вперед, по словам ветеринара там за 17 лет не произошло никаких изменений, приют остановился в своем развитии и по качеству оказания медицинской помощи животным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Абхазия, Сухум. Кому отборных полупойнтеров в добрые руки? Публикация от Elena Kireeva (@elenkakireevavet) 9 Апр 2020 в 10:47 PDT

Елена создала новый приют для бездомных животных и параллельно доктор стала вести частную практику, чтобы оплачивать свою жизнь в Таиланде, школу и детский сад для своего второго ребенка. В прошлом году ветеринар с семьей решила приехать в Россию. Семья Елены планировала вернуться в Таиланд в сентябре, а прежде отправиться в путешествие по близлежащим странам. Свое путешествие Елена начала с Белоруссии, следующей страной должна была стать Молдавия. Идея поездки была в том, чтобы попутешествовать, посетить в новых городах ветеринарные клиники, и пообщаться с коллегами. Но попасть в Молдавию не удалось, политическая обстановка в стране была нестабильной и семья решила туда не ехать.

Случайности не случайны

В Абхазию она попала случайно, дедушка сына Елены решил взять его на отдых в Абхазию. Но ребенка не пропустили через границу без матери. Елене пришлось прилететь из Москвы с дочкой и перейти границу вместе с ними. Попав в Абхазию доктор решила остаться на неделю в Сухуме и, следуя сложившейся традиции, семья решила познакомиться поближе с ветеринарными клиниками Сухума.

"Так получилось, что мне предложили работу наемным врачом. Планы изменились, мы решили остаться до сентября в Сухуме, а в сентябре вернуться в Таиланд. Я протянула в клинике неделю, посмотрела на уровень ветеринарии и мне стало грустно. Ветеринарии здесь нет. Я была немного в шоке от увиденного. Но у людей есть запросы на эти услуги. Мне понравилось отношение к врачу, люди проявляют уважение к работе ветеринара, они благодарны, когда их вовлекают в процесс и когда они получают внимание, которого, мне кажется, врачи здесь не недостаточно уделяют. Например, принесли собаку надо поставить ей диагноз и составить план лечения, это ваша собака и вы должны знать какое лечение ей предстоит пройти, все должно быть обговорено", - объясняет ветеринар.

Найти место

Елена решила остаться в стране и продолжить работу, но уже не в качестве наемного врача. За недолгий период своей работы в сухумской клинике, у доктора появились пациенты, которые требовали попасть на прием именно к ней. Я поняла, что это нечестно по отношению к клинике, уводить клиентов, лучше начать частную практику.

"Я встретила хороших людей, которые мне сильно помогали. Не в материальном плане, они помогли мне понять, как здесь все устроено. Но были и те, кто подставлял. Первый дом, который я сняла под клинику, в котором сделала ремонт, мне пришлось покинуть уже на следующий месяц и не по своей воле", - вспоминает доктор.

Неудачная попытка открыть свою клинику в Сухуме не остановила Елену. Она нашла подходящий дом в центре города, где стала обустраивать новое рабочее место. Но и в этом месте возникли сложности, и ей пришлось продолжить свои поиски помещения под клинику. Вскоре поиски увенчались успехом, ветеринар нашла дом у выезда в город, где нет соседей и достаточно места, чтобы открыть клинику с вольерами для содержания стационарных животных. По словам врача, для быстрого и полноценного выздоровления животные не должны содержаться в клетках, они должны чувствовать психологический комфорт.

Новый дом

Клиника строилась с нуля. За основу было взято небольшое здание, и к нему ветеринар достроила помещение и вольеры, где пациенты клиники должны находятся на время лечения. Также Елена планирует достроить второй этаж, где будет находиться зоомагазин.

Полтора месяца назад ветеринарная клиника Елены официально открылась.

"В клинике работаем я и три ассистента. Где бы я ни работала, самая большая проблема в ветеринарии это - персонал. Можно приобрести лучшее оборудование, построить хорошее помещение, если у тебя нет людей, смысла в этом во всем нет. Клиника работает с восьми утра до восьми вечера шесть дней в неделю. Это совпадает с моим графиком работы, сейчас мне трудно, я немного перегружена. Долго так не вытяну. Мы стараемся найти новых сотрудников, и я надеюсь, в скором времени один из моих ассистентов станет полноценным врачом и будет вести прием и лечение пациентов самостоятельно", - говорит доктор.

Все средства, которые зарабатывает клиника, уходят на строительство помещения и на оборудование. В скором времени в больнице появится рентгеновский аппарат, и ветеринар продолжает оснащать больницу, чтобы работа строилась на хорошем уровне, и пациенты могли рассчитывать на качественную медицинскую помощь. Также Елена наладила связи с лабораториями за границей, куда клиника отправляет анализы на диагностику.

Из-за временного отсутствия аппаратуры доктор договорилась с ветеринарными больницами Сухума, куда в случае необходимости она обращается.

"Если у кого есть что-то, что нам будет полезно, мы стараемся с этими людьми договориться. Предлагаем сотрудничество. Стоит в другой клинике УЗИ аппарат, они им нечасто пользуются, мы договорились, что я со своим пациентом смогу приехать за определенную плату и воспользоваться им. Есть клиники, у которых стоит рентгеновский аппарат, но они отсекают все предложения к сотрудничеству", - рассказывает доктор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ветслужба Абхазии сможет помочь с диагностикой коронавируса Как рассказывает ветеринар, команда Елены сотрудничает с благотворительным фондом "Надежда". Собаки из фонда поступают в клинику Елены в тяжелом состоянии, и они оказывают им помощь.

Из своего опыта Елена знает, что в странах третьего мира зачастую отношение к животным потребительское, когда у людей много проблем они не станут переживать за собаку.

"Когда говоришь, что собаке нужно лечение, тебе могут ответить "она же дворняжка - они не болеют", но также я встречаю много людей, которые занимаются спасением животных, выхаживают их, вывозят на лечение собак-инвалидов. Мои коллеги из Москвы мне говорят: "Что ты там делаешь, мы были на отдыхе и видели, как людям безразличны бездомные животные". К счастью, я таких людей не встречаю, ко мне приходят небезразличные люди, люди, которым не все равно", - добавила она.