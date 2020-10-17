Жительница Сухума Раиса Оганян была найдена с признаками насильственной смерти 21 сентября в собственном доме по улице Трапш в Сухуме.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Милиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Сухума Раисы Оганян, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Пожилая женщина была найдена 21 сентября с признаками насильственной смерти в собственном доме по улице Трапш в Сухуме. По информации правоохранительных органов, убийца нанес Раисе Оганян множественные повреждения в область лица и тела, у жертвы был двойной перелом нижней челюсти, перелом шейного позвонка, множественные переломы ребер.

МВД приступило к установлению круга лиц, причастных к преступлению, и сбору улик. Оперативные мероприятия привели к установлению личности подозреваемого. Им оказался житель села Ачадара Хаджарат Джопуа, 1984 года рождения. В результате "спланированной операции" он был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с оперативным составом подразделений столичного управления внутренних дел.

Как сообщает МВД, в ходе допроса Джопуа дал признательные показания в совершении данного преступления.

"Уже 16 числа на следственном эксперименте Хаджарат Джопуа показал, как именно совершал зверское убийство. С непроницаемым лицом он рассказал о последних минутах жизни 80-летней женщины, с которой был ранее знаком. По оперативным данным, Раиса Оганян нанимала мужчину для работ в саду, и в доме он бывал множество раз", - передает МВД.

Что стало мотивом совершения жестокого убийства пока ещё неизвестно. Хаджарат Джопуа задержан и водворен в ИВС. В отношении него прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело за умышленное убийство. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.