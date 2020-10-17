Толчок в будущее: как помогают малоимущим семьям Абхазии

О том, сколько в Абхазии семей за гранью нищеты, как с ними работает Служба социальной поддержки, как малоимущим семьям помогают справиться со сложными жизненными ситуациями, читайте в материале Sputnik.

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В Абхазии пока ещё нет определенного критерия бедности. Поэтому все статистические данные не точны.

На сегодняшний день на учете государственного учреждения Министерства соцобеспечения и демографической политики "Службы социальной поддержки детей и семей", более 600 семей с различной проблематикой. Как отмечает заместитель начальника службы Алина Агрба-Базба, это не окончательная цифра.

"Это не означает, что 600 семей и все. Хочется отметить, что мы работаем по сигналам. Это семьи, где есть та или иная проблематика. К сожалению, проблема малообеспеченности отслеживается практически во всех этих семьях. Очень сложно говорить, что это окончательная цифра, так как мы не ходим в каждый дом. Мы не занимаемся точечными выявлением. Мы реагируем на сигнал", - подчеркнула она.

Работа Соцслужбы направлена на оказание всесторонней поддержки этим семьям для преодоления трудной жизненной ситуации. Агрба-Базба поясняет, что трудная жизненная ситуация интерпретируется по-разному. И это не только материальная нужда, но проблемы со здоровьем, сложности доступа к тем или иным услугам - медицинским или образовательным. Чаще всего специалисты службы сталкиваются с комплексом проблем.

"Служба социальной поддержки детей и семей", работает в тесном сотрудничестве с различными структурами и организациями, в том числе с районными администрациями. Как только они получают сигнал по той или иной семье, они начинают изучать ее со всех сторон, оценивать, насколько семья находится в трудной жизненной ситуации и узнает, какой потенциал у семьи для укрепления своих внутренних возможностей. Другими словами, помогает самостоятельно встать крепко на ноги для того, чтобы дальше существовать.

"Мы для себя разработали определенный механизм. После того, как семья проходит полную оценку, согласно внутренним механизмам, в обязательном порядке вместе с семьей пишется индивидуальный план помощи, по которому семья самостоятельно при поддержке специалистов находит для себя выход. То есть они определяют, какую цель они для себя преследуют, что для них важно", – отмечает Алина Агрба-Базба.

Конечно же, когда в семье есть проблемы со здоровьем у родителей или у ребенка, и семья самостоятельно не может зарабатывать, то Соцслужба рассматривает возможность привлечения ресурсов извне.

"Мы стараемся не развивать иждивенческий подход. Стараемся сделать так, чтобы они могли помочь себе и близким. Важно, что семьи понимают это и не ждут материальной помощи от специалистов службы. Ведь финансами мы не обладаем вообще, что очень важно. Только при крайней необходимости вовлекаем ресурсы извне. У нас есть партнёры, благотворительные фонды, например, "Киараз", "Баракиат", Новоафонский монастырь. Они нас часто поддерживают в тех или иных ситуация. Когда мы видим, что семья за чертой бедности, им срочно нужно помочь продовольственно, или же нужно оказать какую-то финансовую поддержку для выезда за пределы, на лечение и так далее, то здесь мы выступаем в качестве связующего звена. Очень мы рады, что в последнее время существует много различных инициатив, направленных на поддержание малообеспеченных семей. Пытаемся координировать процесс", – рассказала она.

По словам замначальника государственного учреждения Министерства соцобеспечения и демографической политики "Служба социальной поддержки детей и семей", главное в этой работе - быть аккуратным и не навредить.

"Для нас очень важно не вешать клеймо на семью. Мы придерживаемся принципа строгой конфиденциальности. Никогда нигде не озвучиваем пофамильно семьи, с которыми мы работаем. Чтобы не было какого-то неправильного восприятия. Но дети, которые находятся в такой жизненной ситуации, в первую очередь должны быть обычными детьми. И они таковыми и являются. Ребенок не виноват, в каких условиях живет на сегодняшний день. Он должен развиваться, как и каждый", – подчеркнула она.

Агрба-Базба добавила, что на протяжении длительного времени восприятие этой проблемы менялось, и, если раньше старались об этой проблеме не говорить, то сейчас наблюдается хорошая тенденция.

"Даже в школе дети из малоимущих семей не притесняются. Нет такого, что кто-то лучше, у кого-то телефон дороже или кто-то одет лучше. Но в этом направлении нужно работать и дальше. К сожалению, проблемы с бедностью сегодня могут вылиться во что-то большее завтра. Если сегодня на это не обращать внимание, то может получиться эффект снежного кома. Любая помощь, любая поддержка от чистого сердца в преодолении трудной жизненной ситуации имеет огромный смысл. Ведь трудная жизненная ситуация - временный период. Самое главное – помочь, дать толчок, чтобы семья смогла выйти из этой ситуации", – добавила Агрба-Базба.