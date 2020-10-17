В Абхазии простились с "народным президентом" Тарасом Шамба

Абхазский и российский общественно-политический деятель Тарас Шамба скончался 13 октября в Москве после заражения коронавирусом.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии простились с общественным и политическим деятелем Абхазии и России Тарасом Шамба.

Прощальная панихида и траурный митинг состоялись в родовом имении семьи Шамба в селе Абгархук Гудаутского района.

Тарас Шамба умер после заражения коронавирусной инфекцией в Москве во вторник 13 октября.

Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания была создана Госкомиссия по организации похорон Тараса Шамба. Ее возглавил вице-президент Бадра Гунба.

16 октября семья Шамба обратилась к гражданам страны, руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.

С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.

Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.

Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа

У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".

В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".