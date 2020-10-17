В Абхазии простились с "народным президентом" Тарасом Шамба

СУХУМ, 17 окт - Sputnik, Сария Кварацхелия. В Абхазии простились с общественным и политическим деятелем Абхазии и России Тарасом Шамба.
Прощальная панихида и траурный митинг состоялись в родовом имении семьи Шамба в селе Абгархук Гудаутского района.
Тарас Шамба умер после заражения коронавирусной инфекцией в Москве во вторник 13 октября.
Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания была создана Госкомиссия по организации похорон Тараса Шамба. Ее возглавил вице-президент Бадра Гунба.
16 октября семья Шамба обратилась к гражданам страны, руководству республики, общественным деятелям Абхазии и России с просьбой по возможности отказаться от приезда на похороны Тараса Шамба в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
Тарас Шамба — абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа.
С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был Народным депутатом СССР. Во время Отечественной войны народа Абхазии Шамба был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, на этом посту он проработал 25 лет.
Тарас Шамба - автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.
Тарас Шамба – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа
У Шамба есть и неофициальный пожизненный титул "Народного президента Абхазии".
В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом "Ахьдз-Апша" I степени "за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд".