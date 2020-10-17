Первые партии цитрусовых уже экспортируют в Россию. Однако вывоз мандаринов пока не носит массовый характер: разгар сезона начнется только через 10 дней.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Сезон цитрусовых начался в Абхазии, рассказал на радио Sputnik первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

По его словам, в этом году урожай неплохой. Было меньше насекомых-вредителей, к тому же, климатические условия выдались благоприятные.

Первые партии мандаринов отправились на экспорт в Россию. В предыдущие годы за вывоз цитрусовых на российско-абхазской границе приходилось платить пошлину до 13 рублей. Как отметил Джопуа, еще до наступления сезона в руководстве страны решили проблемы, с которыми сталкивались фермеры на границе.

Вице-премьер рассказал, что во время встреч руководства страны с районными активами, были озвучены просьбы крестьян. Согласно им, президент распорядился создать условия по облегчению пересечения российско-абхазской границы фермерам, которые реализуют свою продукцию. После премьер-министр на эту тему провел совещание, была поставлена задача устранить все барьеры, которые усложняют реализацию продукции крестьян.

"В прошлом году на границе фермерам приходилось платить 11-13 рублей за килограмм мандаринов. В этом году мы заключили соглашение о том, что с крестьян будут брать не больше шести рублей на российско-абхазской границе. Это и на российской, и на абхазской стороне", – рассказал министр сельского хозяйства и добавил, что соглашение вступает в силу с 1 ноября.

Те фермеры, которые не хотят заниматься самостоятельной реализацией, могут сдать свою продукцию компаниям "Абхазские сады" и "Абхазпродэкспорт".

В Абхазии реализуют только крупные плоды цитрусовых, которые имеют товарный вид. Мелкие же мандарины чаще всего уходят на утилизацию, так как экспортировать "нестандарт" не выгодно. По словам Джопуа, на сегодняшний день в республике нет возможности перерабатывать мелкокалиберный урожай.