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Еще 124 случая коронавируса зарегистрировано в Абхазии за сутки

© Foto / РФПИ и Центр имени Гамалеи
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (877)
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Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса. Выздоровели 1187 человек, скончались 27 человек.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 403 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 156 человек, из них 125 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, средней степени тяжести – 21.

© Sputnik
Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 13 человек. Выписано 12 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (877)

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