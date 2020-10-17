Еще 124 случая коронавируса зарегистрировано в Абхазии за сутки

Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса. Выздоровели 1187 человек, скончались 27 человек.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 403 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутском ковидном госпитале проходят лечение 156 человек, из них 125 подтвержденных на COVID-19 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 15 человек, средней степени тяжести – 21.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 13 человек. Выписано 12 пациентов.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.