Новые сотрудники и оборудование: СЭС Абхазии увеличила объем исследований на COVID-19

По данным на 17 октября, с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии увеличила количество исследований, проводимых за сутки, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Если ранее за сутки в бактериологической лаборатории Сухума проводилось около двухсот исследований, то теперь – около четырехсот, подчеркнула она.

"Этого удалось достичь за счет того оборудования, которое было куплено и установлено в бактериологической лаборатории. Также, после прохождения обучения к работе в лаборатории приступили еще девять сотрудников. Работа довольно сложная, человек не выдерживает долгое время находиться в специальных костюмах, поэтому у нас сейчас сменная работа", - отметила Скорик.

Она также рассказала, что количество обращений в день за тестированием по всей республике – большое.

"За один день привозят до 700 проб, но бежать по любому поводу или по любой температуре и проходить тестирование на коронавирус не нужно. Сначала надо обратиться к врачу, чтобы он четко диагностировал, от чего у вас поднялась температура, может быть, у вас зуб болит, а не коронавирусная инфекция. Очереди на сдачу тестов совершенно не оправданы, потому что тестирование больше нужно тем людям, которые в возрасте, которым принимать меры нужно сразу же", - подчеркнула Людмила Скорик.

Главный санитарный врач республики сообщила, что продолжается поиск санитара и дезинфектора для работы в баклаборатории.

"Если есть желающие, они могут обратиться к нам, у нас нормальные условия труда, государство назначило довольно хорошую зарплату нашим сотрудникам – по линии Минздрава доплачивают за то, что они работают с особо опасной инфекцией", – заметила она.

Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса. Выздоровели 1187 человек, летальный случаев 27.