"Детская защита": психолог рассказала, почему люди отрицают опасность COVID-19

Всего с начала пандемии в Абхазии выявлено 2796 случаев коронавируса. Выздоровели 1187 человек, летальных случаев 27.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Отрицание опасности коронавирусной инфекции, может быть связано с так называемой детской защитой, сказала в интервью радио Sputnik психолог Хатуна Логуа.

"То обстоятельство, что многие люди пренебрегают правилами безопасности в связи с распространением коронавируса, я бы не назвала отсутствием страха, у страха есть разные проявления. Может быть, это так называемая "детская защита", когда человек не может совладать со страхом и не находит другого способа как отрицание: это может коснуться любого, но только не меня", - говорит психолог.

Чувство страха позволяет предостерегаться от опасности, предпринимать меры, для того чтобы уберечься, отмечает Логуа.

"Слышу о многих случаях, когда люди неадекватно ведут себя. Боюсь, что в данном случае, мы можем иметь дело с недиагностированными психическими расстройствами, которые не позволяют человеку адекватно оценить опасность", - подчеркнула она.

По словам психолога, некоторые люди бравируют рискованным поведением, не относясь серьезно к болезни.

"Я знаю случаи, безотносительно к коронавирусу, когда люди перенесли легкий инсульт, или находятся в предынфарктном состоянии, они продолжают пить. Это как раз можно говорить о примитивной защите – если я отрицаю, игнорирую, значит, этой опасности не существует", - сказала она.

Такое поведение опасно как для самого больного, так и для его окружающих, так как, зная о своем диагнозе, многие продолжают ходить на работу, общаться с людьми.

"Мне кажется, что это крайняя степень безответственности. Есть еще такая непонятная ситуация – стесняться этого диагноза, это не венерическое заболевание, намеренно никто не заражает. Скрывать диагноз тоже преступно. Был случай, когда больной человек пришел на работу, и когда у сотрудников появились вопросы о том болеет он или нет, у него появилась совершенно неадекватная реакция говорить о том, что они паникеры и так далее", - подчеркнула Логуа.

Психолог считает, что нужно усилить работу по соблюдению тех ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. По ее наблюдению, весной этого года, люди более ответственно относились к вирусу и больше соблюдали меры безопасности.

Если большинство людей будет придерживаться необходимых правил, то распространение COVID-19 уменьшится, отметила она и добавила, что после введения запретов люди продолжали проводить свадьбы, что недопустимо в такой сложной ситуации.