Сотрудники МВД Абхазии бесплатно раздали медицинские маски водителям

Вручая маски, сотрудники милиции напоминают гражданам о необходимости использования средств индивидуальной защиты, так как это поможет им избежать заражения коронавирусной инфекцией.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии организовали бесплатную раздачу медицинских масок водителям и пассажирам на постах ГАИ по всей республике. Об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел Абхазии.

"В Абхазии ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной. Чтобы противостоять распространению инфекции, ношение медицинской маски стало обязательным во всех общественных местах, и транспорт – не исключение. Как показала практика, большинство жителей Абхазии все же стараются соблюдать меры личной безопасности – люди в защитных масках в общественном транспорте встречаются чаще, чем без них", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что курортный сезон уже подходит к концу, Абхазию все еще посещает много туристов. Сотрудники милиции также раздавали медицинские маски гостям республики, которые по каким-то причинам оказались в транспорте без средств индивидуальной защиты.

МВД напоминает, что пандемия коронавируса всех ставит перед необходимостью быть предельно осторожными.

"Для сохранения собственного и окружающих людей здоровья, нам надо неукоснительно соблюдать объявленные в республике ограничительные меры по противодействию коронавирусной инфекции. И чем ответственнее граждане к новым правилам отнесутся, тем вероятнее, что эти меры будут временными", - отмечают в ведомстве.

По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар, в Абхазии также проходят профилактические мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм при перевозке пассажиров общественным транспортом, сотрудники ГАИ ежедневно проводят такую работу во всех районах республики.