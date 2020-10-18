Сперва химобработка: когда в Абхазии начнут механический сбор мраморного клопа

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. Около 20 тысяч гектаров обработано химикатами в рамках борьбы с мраморным клопом, сказал в интервью радио Sputnik начальник отдела агрономии Минсельхоза Эдуард Барганджия.

"Если до последнего времени мраморные клопы были незаметны, то сейчас они стали появляться все чаще. Близится период зимней спячки для вредителей, и он ищет для этого удобные места. Мраморный клоп наиболее распространен в лесах и в предгорной местности, где теплее всего. Они обитают в безлюдных домах, в подсобных хозяйствах людей и, конечно, где живут люди тоже", - заметил он.

Мраморный клоп больше всего встречается в Галском, Ткуарчалском, Очамчырском, Гулрыпшском и Сухумском районах, в западных районах вредитель существует, но в небольших количествах, говорит Эдуард Барганджия.

"Но и там идет работа по уничтожению мраморного клопа, районные отделы сельского хозяйства обеспечены химикатами. Несмотря на то, что вредитель сейчас ищет места зимовки, тем не менее, он представляет опасность для цитрусовых, хурмы и других плодов", - говорит специалист.

В этом году Министерство сельского хозяйства распределило по районам республики около 20 тысяч литров химикатов.

"На складе есть еще химикаты, которые привезены в республику из России, по соглашению между странами. Во всех районах есть своя сельскохозяйственная техника и везде есть трактор, оборудованный специальным приспособлением, они занимаются обработкой", - сказал Барганджия.

Помимо того, что борьбой с мраморным клопом занимаются при помощи оборудованных тракторов, в этом году Минсельхоз раздал крестьянам 450 ранцевых опрыскивателей, которые также активно применяются.

"Ожидается, что еще 450 ранцевых опрыскивателей привезут в республику из России. Кроме того, должно прибыть оборудование для обработки территорий при помощи тракторов", - отметил он.

Работы по уничтожению мраморного клопа проводятся бесплатно для населения, подчеркнул Эдуард Барганджия.

"Крестьяне, которые хотят обработать свои участки, приходят в местные администрации, оставляют заявки, затем местные отделы сельского хозяйства направляют технику по месту требования", - отметил начальник отдела агрономии Минсельхоза.

Специалист также рассказал, что химическая обработка не может исключить появления мраморного клопа в будущем.

"При лечении погибают клопы, на которые попадает жидкость, часть вредителей, учуяв запах химиката улетает. Лекарство действует на протяжении 18-20 дней, после мраморный клоп может вернуться. Поэтому эффективнее всего собирать руками вредителя и сжигать его. В прошлом году собрали и сожгли 5,400 килограммов клопа, в этом году на механический сбор предусмотрено совместным соглашением с Россией восемь миллионов рублей. За килограмм клопа будут платить по тысячу рублей", - отметил он.

Барганджия рассказал, что по решению министра сельского хозяйства, прием собранного клопа начнется в начале ноября.

"Все районы получили данное указание, жители могут обращаться за подробной информацией в районные отделы сельского хозяйства. Мы готовы к тому, чтобы своевременно начать прием механически собранного вредителя. Информацию о проведении сбора клопа Минсельхоз планирует озвучит по телевидению, чтобы крестьяне знали об этом", - сказал специалист.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.