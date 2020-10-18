Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 октября

СУХУМ, 18 окт – Sputnik. В понедельник 19 октября ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, днем – временами дождь, возможна гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Погода Черноморского побережья Абхазии будет неустойчива из-за прохождения холодного атмосферного фронта высотного Скандинавского циклона, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный 2–7 метров в секунду, местами в порывах от 8 до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11 до +16°С, днем от +20 до +25°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.

Относительная влажность воздуха – 70-90%.