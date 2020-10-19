Госпиталь Минобороны России в Абхазии сможет принять до 150 пациентов

Мобильный госпиталь был направлен Министерством обороны России по просьбе Республики Абхазия в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Мобильный госпиталь Министерства обороны России сможет при необходимости принять до 150 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщил начальник многопрофильного мобильного госпиталя Абдул Магомедов.

По его словам, больные будут размещены в номерах третьего корпуса гостиницы "Айтар", а в надувных палатках будет организован приемный пункт, лаборатория и рентген-кабинет.

"Мобильный госпиталь полностью оснащен современным оборудованием, препаратами, личный состав обучен и неоднократно принимал участие в оказании помощи больным с коронавирусом",- отметил Магомедов.

Отделения стационара, где будут размещены пациенты, разделены на отдельные блоки. В инфекционном корпусе могут принять на стационарное лечение 50 пациентов, столько же в терапевтическом отделении. По словам министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, 12 коек в госпитале будут реанимационными, у 25 коек будет возможность подключения к аппарату подачи кислорода.

Цахнакия подчеркнул, что Гудаутский госпиталь, где сейчас находятся 176 пациентов, 23 из которых в тяжелом состоянии, продолжит принимать пациентов. Маршрутизация пациентов, которые будут доставляться или приниматься в мобильном госпитале пока что отрабатывается.

"Прежде всего, это будут пациенты Скорой помощи как Сухума, так и районов. Будут определены ответственные лица и телефоны, по которым люди смогут обращаться, это будет и горячая линия. Мобильный госпиталь - большое подспорье для нас", - добавил он.

В мобильном госпитале Минобороны России будут работать только 99 российских специалистов. По словам Магомедова, госпиталь будет принимать пациентов в Абхазии "столько, сколько это будет необходимо".

Многопрофильный мобильный госпиталь приступит к работе 19 октября, с 16:00.

Мобильный госпиталь был направлен в республику 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО прибыли из города Буденновска Ставропольского края в Абхазию, преодолев расстояние около 800 километров. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники

Мобильный госпиталь был направлен Министерством обороны России по просьбе Республики Абхазия в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.