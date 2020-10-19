COVID-19 в Абхазии: за двое суток 107 новых случаев и одна смерть

За все время эпидемии в Абхазии зарегистрировано 2903 случая коронавируса. Выздоровели 1197 человек, летальных случаев 28.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. За прошедшие двое суток на наличие коронавирусной инфекции проверили 372 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщил также о летальном случае с COVID-19, произошедшем 17 октября в Гудаутском госпитале. Пациент 1957 года рождения поступил в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности, несмотря на проводимую терапию.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

Отмечается, что на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 176 человек, из которых 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, средней степени тяжести – 43, выписано 10 пациентов.

В Гудаутский ковидный госпиталь за два дня доставили 31 человек.

© Sputnik Динамика заболеваемости COVID-19 в Абхазии

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с COVID-19, в Гагрской ЦРБ – 14 пациентов, у двоих из них коронавирус подтвержден, в Очамчырской больнице 27 пациентов, из которых 18 подтвержденных на коронавирус.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.