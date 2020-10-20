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Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (892)
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Sputnik Абхазия
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Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон, ожидается переменная облачность.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В среду 21 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление высокое – 765 мм ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днём от +14°С до +19°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (892)

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