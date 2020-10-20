Прогноз погоды в Абхазии на среду 21 октября

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. В среду 21 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять антициклон, отмечается в сообщении.
Атмосферное давление высокое – 765 мм ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +11°С до +16°С, днём от +14°С до +19°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное.
Влажность воздуха – 60-80%.