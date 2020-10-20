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Сотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию зданий в Ткуарчале и Сухуме

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (895)
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Число выявленных случаев коронавируса в Абхазии приближается к трем тысячам. Летальных случаев 28.

СУХУМ, 20 - Sputnik. Cотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию ряда госучреждений республики вторник 20 октября, сообщает министерство на своей странице в Фейсбуке.

"Обеззараживание было проведено в зданиях районной прокуратуры и службы государственной безопасности в Ткуарчале, а также в столичном банке "Сухум", - отмечается в сообщении.

© Foto / МЧС РА
Дезинфекцию ряда государственных учреждений республики провели сотрудники МЧС Абхазии

В своем аккаунте МЧС Абхазии еще раз напоминает, что для предупреждения распространения COVID-19 гражданам и гостям республики необходимо соблюдать меры личной гигиены: использовать защитные маски, часто мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (895)

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