Сотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию зданий в Ткуарчале и Сухуме

СУХУМ, 20 - Sputnik. Cотрудники МЧС Абхазии провели дезинфекцию ряда госучреждений республики вторник 20 октября, сообщает министерство на своей странице в Фейсбуке.

"Обеззараживание было проведено в зданиях районной прокуратуры и службы государственной безопасности в Ткуарчале, а также в столичном банке "Сухум", - отмечается в сообщении.

© Foto / МЧС РА Дезинфекцию ряда государственных учреждений республики провели сотрудники МЧС Абхазии

В своем аккаунте МЧС Абхазии еще раз напоминает, что для предупреждения распространения COVID-19 гражданам и гостям республики необходимо соблюдать меры личной гигиены: использовать защитные маски, часто мыть руки с мылом или протирать их кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку.