Количество выявленных в Абхазии случаев COVID-19 превысило три тысячи

За все время пандемии в Абхазии выявлено 3036 случаев коронавируса. Выздоровели 1267 человек. Летальных случаев 31.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии провели у 403 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщил и о трех летальных случаях, произошедших за последние сутки.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

Пациент 1942 года рождения, поступивший 10 октября в инфекционное отделение с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией, скончался 19 октября в Гудаутском госпитале, несмотря на проводимую терапию.

Еще один ковид-положительный пациент 78 лет был доставлен 4 октября в Гудаутскую больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчине проводили интенсивное лечение, но спасти ему жизнь не удалось, он умер 20 октября.

Также с диагнозом COVID-19 в Гудаутский ковидный госпиталь 13 октября был доставлен мужчина 88 лет. Пациент получал необходимое лечение, но несмотря на это, скончался ночью 19 октября. Отмечается, что у мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

Динамика случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 150 человек, у 119 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, средней степени тяжести – 39 пациентов. Выписали за сутки 33 пациента. Доставили в Гудаутский госпиталь 13 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.