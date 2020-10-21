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Мобильную лабораторию диагностики COVID-19 развернут в инфекционной больнице Сухума

© Sputnik / Максим Богодвид
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (896)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201021/1031136669/V-Infektsionnoy-bolnitse-Sukhuma-razvernut-mobilnuyu-laboratoriyu-dlya-analizov.html

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба провел совещание, посвященное работе медучреждений в период неблагополучной эпидемиологической ситуации в столице, во вторник 20 октября.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В инфекционной больнице Сухума будет развернута более совершенная мобильная лаборатория для проведения исследований на месте. Об этом стало известно на совещании мэра Сухума с руководителями медучреждений столицы.

© Sputnik
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Необходимость в открытии лаборатории возникла в связи с приемом стационарных больных в больнице, отмечается на сайте администрации. Медучреждение уже переполнено ковид-положительными пациентами, сообщил на совещании и. о. главврача Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния. В данное время при инфекционной больнице работает кабинет для сдачи ПЦР-анализа.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева сообщила, что в связи с растущим количеством случаев коронавируса в столице, третья группа СЭС будет сформирована для взятия анализов на дому. На данный момент работают две группы без выходных, рассказала она.

Главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба отметила необходимость создания отдельного кабинета для приема зараженных детей или с подозрением на инфекцию.

"Поступают такие пожелания со стороны родителей. Им приходится метаться от одного доктора к другому", - сказала Абухба.

Мэр идею поддержал и предложил в самой поликлинике организовать прием анализов на коронавирус, пообещав, что администрация города окажет необходимое содействие.

На сегодняшний день в Сухуме зафиксировано 82 случая коронавирусной инфекции у детей.

Всего за время пандемии в Абхазии выявлено 3036 случаев коронавируса. Выздоровели 1267 человек. Летальных случаев 31.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (896)

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