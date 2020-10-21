15:09 21 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.03
  • EUR91.34
Поиск

Российские военные химзащиты приступили к дезинфекции объектов в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (899)
23630
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/15/1031137701.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201021/1031138438/Rossiyskie-voennye-khimzaschity-pristupili-k-dezinfektsii-obektov-v-Abkhazii.html

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Абхазию 19 октября, преодолев более 800 километров.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России приступили к дезинфекции социальных объектов в Абхазии, работы начались с Центрального рынка Сухума.

Специальная техника обработала химическим раствором прилегающие дороги, а затем территорию рынка. После чего тепловая машина с реактивным двигателем обработала рынок аэрозольным дезинфицирующим раствором.

"Данная обработка очень эффективна, такая техника постоянно используется в России, также она применялась в Италии. Техника используется для борьбы с коронавирусом, а также для любой дезинфекции", - сказал командир отделения сводного отряда РХБ защиты ЧФ Сергей Хонин.

Специалист также сообщил, что за один раз техника расходует около 400-500 килограммов дезинфицирующего раствора.

"Мы постоянно дозаправляемся, у нас с собой есть средства, которые мы разбавляем, после чего обрабатываем объекты, для людей раствор который мы используем никакой опасности не представляет", - отметил Хонин.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Российское подразделение химзащиты прибыло в Абхазию для борьбы с COVID-19

В планах на 21 октября спецобработка инфекционной больницы, сборного призывного пункта, архива и генштаба Минобороны Абхазии – более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Кроме этого, российские военные обработают дороги общего пользования.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Республику Абхазия 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (899)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Горячий туман: российские военные дезинфицируют объекты в Абхазии
Первые пошли: российский военный госпиталь в Сухуме принял пациентов
Новые ограничения в Абхазии из-за COVID-19
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться