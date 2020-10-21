Российские военные химзащиты приступили к дезинфекции объектов в Абхазии

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Абхазию 19 октября, преодолев более 800 километров.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Минобороны России приступили к дезинфекции социальных объектов в Абхазии, работы начались с Центрального рынка Сухума.

Специальная техника обработала химическим раствором прилегающие дороги, а затем территорию рынка. После чего тепловая машина с реактивным двигателем обработала рынок аэрозольным дезинфицирующим раствором.

"Данная обработка очень эффективна, такая техника постоянно используется в России, также она применялась в Италии. Техника используется для борьбы с коронавирусом, а также для любой дезинфекции", - сказал командир отделения сводного отряда РХБ защиты ЧФ Сергей Хонин.

Специалист также сообщил, что за один раз техника расходует около 400-500 килограммов дезинфицирующего раствора.

"Мы постоянно дозаправляемся, у нас с собой есть средства, которые мы разбавляем, после чего обрабатываем объекты, для людей раствор который мы используем никакой опасности не представляет", - отметил Хонин.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

В планах на 21 октября спецобработка инфекционной больницы, сборного призывного пункта, архива и генштаба Минобороны Абхазии – более 50 тысяч квадратных метров различных поверхностей. Кроме этого, российские военные обработают дороги общего пользования.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты Черноморского флота совершила марш с Крымского полуострова и прибыла в Республику Абхазия 19 октября, преодолев более 800 километров.

В апреле 2020 года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.