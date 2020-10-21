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Два района Сухума останутся без воды в четверг 22 октября

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201021/1031142466/Dva-rayona-Sukhuma-ostanutsya-bez-podachi-vody-v-chetverg-22-oktyabrya.html

Ранее в МУП "Водоканал" рассказывали о том, что необходима комплексная замена водопроводных сетей, чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции №4 (Гумиста) будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе и районе Колос, сообщает МУП "Водоканал".

Отмечается, что подача воды будет приостановлена с 00:00 до 14:00.

"Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.


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