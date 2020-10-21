Два района Сухума останутся без воды в четверг 22 октября

Ранее в МУП "Водоканал" рассказывали о том, что необходима комплексная замена водопроводных сетей, чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции №4 (Гумиста) будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе и районе Колос, сообщает МУП "Водоканал".

Отмечается, что подача воды будет приостановлена с 00:00 до 14:00.

"Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.