Два района Сухума останутся без воды в четверг 22 октября

Ранее в МУП "Водоканал" рассказывали о том, что необходима комплексная замена водопроводных сетей, чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции №4 (Гумиста) будет прекращена подача питьевой воды в Новом районе и районе Колос, сообщает МУП "Водоканал".
Отмечается, что подача воды будет приостановлена с 00:00 до 14:00.
"Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства.
Погоду на Черноморском побережье Абхазии в четверг определяет обширный антициклон.
Врачи Башкирского государственного медицинского университета и РКБ имени Куватова работали в Гудаутском ковидном центре более трех недель. Теперь на их смену в Абхазию прибыла бригада медиков из Калининградской области и Москвы.
За все время эпидемии в Абхазии выявлено 3172 случая коронавируса. Выздоровели 1278 человек. Летальных случаев 32.
Sputnikabkhazia
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