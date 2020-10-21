В Абхазии выявили еще 136 случаев заражения COVID-19 за сутки

За все время эпидемии в Абхазии выявлено 3172 случая коронавируса. Выздоровели 1278 человек. Летальных случаев 32.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 390 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них, сообщает Оперативный штаб по защите от коронавируса.

19 октября в Гудаутском ковидном госпитале скончался 71-летний пациент с коронавирусной инфекцией, доставленный в медучреждение неделей ранее. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался, отмечается в сообщении штаба.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 150 человек, у 124 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 30 человек, состояние здоровья 76 пациентов – средней степени тяжести. Выписано за сутки 11 пациентов. Доставили в Гудаутский госпиталь также 11 человек.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, проходят лечение 10 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.