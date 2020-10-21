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Новая смена: как российские врачи помогают Гудаутскому госпиталю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (903)
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Врачи Башкирского государственного медицинского университета и РКБ имени Куватова работали в Гудаутском ковидном центре более трех недель. Теперь на их смену в Абхазию прибыла бригада медиков из Калининградской области и Москвы.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Бригада медиков из Москвы и Калининграда в составе 12 человек приступили к работе в Гудаутском ковидном центре с 19 октября.

Они заменили своих коллег из Башкирии, которые завершили в Абхазии трехнедельное дежурство. В бригаде из Москвы и Калининграда работает восемь врачей и четыре медсестры.

© Sputnik Табылды Кадырбеков
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Врач анестезиолог-реаниматолог  из Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Андрей Пудов работает в инфекционном отделении госпиталя, оказывает помощь пациентам "в тяжелом и самом тяжелом состоянии".

По его словам, в Гудаутском ковидном центре налажена профессиональная работа.

"В плане медикаментозного обеспечения есть все необходимое. Состояние пациентов тяжелое, их много. Нагрузка на врачей большая, но все, что от нас зависит, мы делаем", – отметил Пудов.

Врач-реаниматолог подчеркнул, что без необходимости никого на искусственную вентиляцию легких не подключают.

"Стараемся максимально использовать резервы организма человека. В  большинстве случаев этого бывает достаточно, но если человек находится на искусственной вентиляции легких, то это не означает, что он обречен, шансы у него есть. Случаи, когда пациенты после ИВЛ, возвращались к самостоятельному дыханию, они есть", - отметил Пудов.

Тяжелым больным Гудаутского госпиталя оказывается весь необходимый комплекс помощи, начиная от медикаментозной, противовирусной, заканчивая искусственной вентиляцией легких.

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Схема лечения в России и в Абхазии, как заметил врач, ничем не отличается. В Гудаутском госпитале используют такие же препараты, как и в Москве. Однако схема лечения не может быть одна для всех.

"Есть индивидуальные особенности, опять же переносимость тех или иных компонентов, все это учитывается и под человека индивидуально выбирается схема лечения. Но, так сказать, каркас лечения, куда входит назначение препаратов, применяется практически ко всем больным", – подчеркнул он.

Андрей Пудов отметил, что вирус поражает всех, независимо от возраста человека и сопутствующих заболеваний. Однако вероятность "подхватить инфекцию" у пожилых людей выше, так как они более восприимчивы.

Бригада работает в Абхазии в течение трех недель. Однако, по словам Пудова, при необходимости, они могут приехать в республику еще раз.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (903)

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