Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября

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Новая смена: как российские врачи помогают Гудаутскому госпиталю Врачи Башкирского государственного медицинского университета и РКБ имени Куватова работали в Гудаутском ковидном центре более трех недель. Теперь на их смену в Абхазию прибыла бригада медиков из Калининградской области и Москвы. 95

В Абхазии выявили еще 136 случаев заражения COVID-19 за сутки За все время эпидемии в Абхазии выявлено 3172 случая коронавируса. Выздоровели 1278 человек. Летальных случаев 32. 485