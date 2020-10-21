Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября

Погоду на Черноморском побережье Абхазии в четверг определяет обширный антициклон.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В четверг 22 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Атмосферное давление высокое - 767 мм ртутного столба.
Ветер слабый до умеренного 2-7 метров в секунду.
Температура морской воды 22°С.
Температура воздуха ночью 11-16°С, днём 15-20°С.
Относительная влажность воздуха - 60-80%.
Врачи Башкирского государственного медицинского университета и РКБ имени Куватова работали в Гудаутском ковидном центре более трех недель. Теперь на их смену в Абхазию прибыла бригада медиков из Калининградской области и Москвы.
За все время эпидемии в Абхазии выявлено 3172 случая коронавируса. Выздоровели 1278 человек. Летальных случаев 32.
Ранее в МУП "Водоканал" рассказывали о том, что необходима комплексная замена водопроводных сетей, чтобы решить проблему с частыми отключениями воды в Сухуме.
Sputnikabkhazia
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