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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 октября

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (516)
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Погоду на Черноморском побережье Абхазии в четверг определяет обширный антициклон.

СУХУМ, 21 окт - Sputnik. В четверг 22 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое - 767 мм ртутного столба.

Ветер слабый до умеренного 2-7 метров в секунду.

Температура морской воды 22°С.

Температура воздуха ночью 11-16°С, днём 15-20°С.

Относительная влажность воздуха - 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (516)

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