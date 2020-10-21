Сухумский суд перенес допрос обвиняемых по делу Тарба из-за неявки потерпевших

Задержанный по административному правонарушению Анзор Тарба скончался в здании МВД в ночь с 10 на 11 июля 2019 года. По неофициальной версии, органы рассматривали причастность Тарба к похищению Омара Мерцхулава, однако его причастность к преступлению не была доказана.

СУХУМ, 21 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумский городской суд перенес допрос подозреваемых по делу смерти в здании МВД задержанного Анзора Тарба на пятницу 23 октября.

По словам судьи Инара Кварчия, в канцелярию суда поступило заявление от потерпевшей сестры умершего Аиды Тарба о том, что после предыдущего заседания, по окончании которого произошла словесная стычка между членами семьи Тарба и присутствовавшими на процессе представителями семьи Мерцхулава, она чувствует себя плохо и не может прийти на слушание. Тарба обратилась к суду с просьбой перенести заседание на пятницу, так как желает лично допросить подсудимых.

Не смогли явиться на процесс и представители государственного обвинения прокуроры Даур Амичба и Эльвира Хазириши, потерпевшая - дочь Анзора Тарба - Милана Тарба и адвокаты потерпевших.

Адвокат подсудимого Аслана Чедия Нино Корсая заявила, что представленная суду справка о состоянии здоровья Аиды Тарба сфальсифицирована и не может быть приобщена к материалам дела из-за того, что на ней нет печати организации, выдавшей документ, имени врача, а дата указана еще не наступившим числом – 22 октября.

"Это самое настоящее затягивание дела и неуважение к суду. А что касается прокуратуры и того, что у них какие-то неотложные следственные действия, то они должны были их провести в тот день, когда в здании МВД был найден труп, а не сегодня. Вчера все согласились с датой слушания, а почему-то с утра у них появились неотложные дела. Это наталкивает на определенные мысли", - добавила она.

Судья Кварчия отметил, что в связи с отсутствием стороны гособвинения и защитников, он направит письма в палату адвокатов и генеральному прокурору. Следующее заседание суда состоится в пятницу 23 октября.