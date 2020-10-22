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Оцифровать: Минэкономики планирует внедрить в Абхазии электронные услуги

© Foto / пресс-служба Министерства экономики РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В Министерстве экономики Абхазии 21 октября состоялось рабочее совещание по вопросам цифровизации государственных услуг под председательством вице-премьера, министра экономики Кристины Озган.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Сделан первый шаг на пути к цифровизации Абхазии, сообщает пресс-служба министерства экономики Абхазии.

Участники рабочего совещания, которое прошло в Минэкономики 21 октября, обсудили предстоящую реформу в сфере предоставления госуслуг населению, ключевым фактором которой является предоставление услуг в электронном виде. 

Правительство делает ставку на развитие электронных госуслуг и сервисов, отмечают в ведомстве. Цифровизация госуслуг призвана повысить эффективность госуправления и помочь гражданам. Новые технологии позволят упростить и качественно улучшить коммуникации граждан с органами власти: людям не придется посещать госучреждения без особой необходимости, стоять в очередях, подстраиваться по график служащих. Кроме того, цифровизация способна снизить коррупционную составляющую, считают в Минэкономики.

"Цифровизация услуг имеет высокую социальную и экономическую значимость. Она будет способствовать улучшению бизнес-среды, снижению бюрократических и административных барьеров, упрощению процессов оформления и получения гражданами необходимой документации" - отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Она добавила также, что ключевыми ведомствами в реализации реформы, будут выступать Министерство экономики и Государственный комитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Республики Абхазия.

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Инициатива Министерства экономики о выделении средств на реализацию первого этапа реформы из инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия, была поддержана российской стороной в рамках  решения сопредседателей Межправительственной Комиссии. 

В совещании приняли участие председатель Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш, заместитель руководителя аппарата Кабинета Министров Кристиан Бжания, заместитель директора Агентства правительственной связи полковник Беслан Агрба, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия и другие участники предстоящей реформы.

Заместитель руководителя аппарата Кабмина Абхазии Кристиан Бжания подчеркнул, что время требует перехода к качественно новым услугам связи для населения, и что аналогичные проекты давно работают в разных странах.

Вице-премьер рассказала и о предварительно проведенной предпроектной работе с некоторыми ведомствами, в рамках которой были выявлены основные потребности и проблемы.

Участники встречи отметили важность вопроса использования персональных данных. Все сошлись во мнении о необходимости предусмотреть максимально высокую степень защиты этих данных.

 


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