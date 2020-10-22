Президент Абхазии обратился к народу в связи с эпидситуацией

По последним данным Оперативного штаба по защите населения от COVID-19, в Абхазии выявлено 3172 случая коронавируса. Выздоровели 1278 человек, летальных случаев 32.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания сделал обращение к народу в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике в четверг 22 октября.

Бжания отметил тенденцию к увеличению числа случаев коронавируса в Абхазии, подчеркнув, что растет и число вылечившихся.

"Это стало возможным благодаря действиям медицинских работников, которые проявляют пример преданности своей профессии, а в некоторых случаях – мужества", - сказал президент.

В своей речи Бжания рассказал о работе в Сухуме мобильного многофункционального военного госпиталя России, который был направлен в республику по просьбе Абхазии. Бжания поблагодарил от имени народа Абхазии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу за оказанную помощь в важнейшем деле спасения людей.

Касаясь введенных в стране ограничительных мер, глава государства отметил, что защита населения от коронавирусной инфекции – задача номер один для руководства.

"Несомненно, изменить привычный образ жизни, испытывать ограничения довольно непросто для каждого из вас. Но, к сожалению, в настоящее время это единственный выход, и я прошу отнестись к этому с пониманием. Все предпринимаемые меры нацелены исключительно на сохранение жизни и здоровья граждан как высшей ценности для государства", - отметил президент и призвал граждан без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски, соблюдать предписания.

Бжания подробно остановился на проблемах отечественного здравоохранения и медицины и заверил граждан в том, что руководство страны в приоритетном порядке, шаг за шагом решает вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, изыскивая для этого возможности. Он рассказал, что на борьбу с пандемией с марта по настоящее время общими усилиями властей, бизнес-сообщества, абхазской диаспоры в Москве и Турции, международных организации потрачено более четверти миллиарда рублей.

Государство изыскало средства для расширения штатного расписания вирусологической лаборатории: уже набраны новые сотрудники, которые прошли обучение и приступили к активной работе, сказал Бжания. Он также сообщил, что завершаются работы по обеспечению централизованной подачи кислорода в реанимационные палаты ковид-госпиталя, и будут еще приобретены три портативных рентген–аппарата, реанимобили, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ПЦР-лабораторий.

Глава государства рассказал о том, как проходит оснащение палат в районных больницах. По его словам, в Галской больнице подготовлено отделение на 10 коек, в Очамчырской - на 20 коек. В Гагрской районной больнице завершается оборудование специальных палат для приема 70 пациентов. В Сухуме же на базе инфекционной больницы созданы условия для стационарного лечения 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Завершается оборудование палат в Сухумской городской клинической больнице, добавил он.

В своей речи Бжания отметил работу российских врачей в Гудаутском ковидном госпитале.

"Согласно договоренностям между министерствами здравоохранения Абхазии и России в нашу республику регулярно направляются бригады медицинских работников. 30 высококвалифицированных врачей из Москвы, Республики Башкортастан, Нижегородской и Калининградской областей, сменяя друг друга, оказывают помощь абхазским коллегам в Гудаутском ковид-госпитале. Выполняется достигнутое соглашение о вывозе при необходимости на лечение в Россию тяжелобольных инфицированных", - сказал президент.

Завершая обращение к народу, Бжания еще раз призвал всех соблюдать рекомендации специалистов, проявить высокую ответственность, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса.