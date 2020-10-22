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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (518)
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Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему находится под влиянием обширного антициклона.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В пятницу 23 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление 766 мм ртутного столба, будет медленно понижаться. 

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до+14°С, днём от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +21°С. 

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (518)

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