Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В пятницу 23 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление 766 мм ртутного столба, будет медленно понижаться.

Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до+14°С, днём от +18°С до +23°С.

Температура морской воды +21°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Влажность воздуха 60-80%.