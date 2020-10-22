Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 октября

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. В пятницу 23 октября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, отмечается в сообщении.
Атмосферное давление 766 мм ртутного столба, будет медленно понижаться.
Ветер слабый и умеренный 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до+14°С, днём от +18°С до +23°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Влажность воздуха 60-80%.