Коронавирус в Абхазии: 134 новых случая и еще одна смерть за сутки

За все время эпидемии в Абхазии зафиксировано 3306 случаев коронавируса. Выздоровели 1289 человек, скончались 33 человека.

СУХУМ, 22 окт - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции проверили 445 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них, сообщает Оперштаб Абхазии по коронавирусу.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В минувшие сутки зафиксирован еще один летальный случай с подтвержденным COVID-19, произошедший в Гудаутском ковидном госпитале. 61-летняя пациентка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени 18 октября. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 21 октября на фоне острой сердечно-легочной недостаточности, отмечается в сообщении.

На данный момент в Гудаутском госпитале на стационарном лечении находятся 148 человек, у 123 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 62 пациентов средней степени тяжести. Выписано 11 пациентов. И доставлено в госпиталь так же 11 человек.

© Sputnik Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме проходит лечение 21 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов средней степени тяжести, в тяжелом состоянии один человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.