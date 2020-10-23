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Минпросвещения об акции по дистанционному обучению: пока нет поддержки

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Абхазии
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Министерство просвещения и языковой политики 22 сентября запустило благотворительную акцию "Подари электронную технику школьнику".

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Благотворительная акция "Подари электронную технику школьнику", объявленная 22 сентября, не получила поддержки, сказала в интервью радио Sputnik и.о. начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чолокуа.

"Акция была объявлена еще до введения карантина во всех школах страны, так как было понимание того, что подобная ситуация может возникнуть. Без наличия техники невозможно реализовать онлайн обучение, поэтому мы сделали обращение с просьбой оказать помощь", - сказала она. 

Также Министерство просвещения обратилось с письмами к различным организациям с просьбой поддержать акцию, но никто пока не откликнулся, кроме абхазской диаспоры в Турции, подчеркнула Чолокуа, отметив, что пока неизвестно, какую помощь они окажут.

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Также по ее словам, сложно назвать точное количество оборудования, которое нужно для организации дистанционного обучения.

"В одной семье может быть несколько школьников, и не у всех одинаковое социальное положение. По нашей оценке, нужной техники нет приблизительно у 70% школьников. Именно поэтому Минпросвещения во главе с министром решили объявить об акции "Подари электронную технику школьнику", - сказала Чолокуа.

Она также отметила, что министерство ведет переговоры с мобильными операторами для того, чтобы в случае перехода на дистанционное обучение они оказали помощь в предоставлении интернет связи.

Согласно акции "Подари электронную технику школьнику", желающие могут сделать пожертвование на любую сумму или передать исправную компьютерную технику школьникам для дистанционного обучения.

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