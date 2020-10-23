Цахнакия призвал находящихся за пределами Абхазии врачей помочь в борьбе с COVID

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3450 человек. Выздоровели 1294 человека. 33 летальных случая.

СУХУМ, 23 окт - Sputnik. В связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции, серьезным ухудшением эпидемиологической ситуации в Абхазии министр здравоохранения Тамаз Цахнакия обратился за помощью к врачам - соотечественникам, работающим за пределами Абхазии, помочь медикам в больницах Абхазии.

Министр отмечает, что руководство делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать распространению COVID-19, однако число заболевших продолжает увеличиваться и после введения ограничительных мер.

"Несмотря на оказываемую Россией помощь и приезд российских медицинских бригад, Абхазия продолжает испытывать острый дефицит в медицинском персонале. Медицинским учреждениям Абхазии, в первую очередь Гудаутской ЦРБ, перепрофилированной под ковид-госпиталь, и другим больницам, в которых недавно были организованы специализированные ковид-отделения, дополнительно требуются врачи и средний медперсонал. В связи с этим призываю коллег-медиков, наших соотечественников, проживающих за пределами Абхазии, помочь нашим врачам, работающим в больницах Абхазии", - говорится в обращении министра.

По его словам, в первую очередь нужны реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи и другие специалисты-медики, имеющие опыт работы с COVID-19.

Цахнакия подчеркнул, что Министерство здравоохранения Республики Абхазии готово официально обратиться к руководству медицинских учреждений, в которых работают наши врачи-соотечественники с просьбой командировать их в Абхазию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для организации оперативного обмена информацией просят присылать заявки в свободной форме на адрес Минздрава Республики Абхазия по электронной почте mz_apsny@mail.ru для дальнейшей подготовки официальных обращений в соответствующие медицинские учреждения.

"Мы рассчитываем на вашу помощь в это сложное для народа Абхазии время и заранее благодарны за оперативный отклик", - говорит министр здравоохранения.