Защищайтесь: как правильно выбрать маску во время пандемии COVID-19

Все маски обеспечивают разный уровень защиты. Идеальная – должна останавливать как крупные капли, выбрасываемые в воздух при кашле или чихании, так и более мелкие, которые образуются, когда люди разговаривают или просто дышат.

О том, как правильно выбрать маску, какие средства защиты можно найти в Абхазии, насколько надежны одноразовые медицинские маски, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Минздрав Абхазии настоятельно рекомендует носить маски во всех общественных местах. Однако найти врача, который мог бы разъяснить, какая маска наиболее надежна и на какую вовсе не стоит тратить деньги, оказалось практически невозможно. Поэтому основную часть материала пришлось черпать из открытых, но достоверных медицинских источников.

Ни одна бактерия не пройдет

Как отмечается на сайте "Стопкоронавирус", самое убедительное средство защиты от вируса – специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски. Но найти их в аптеках невозможно, они производятся в ограниченном количестве и предназначены для сотрудников биологических лабораторий и некоторых категорий медиков.

Хорошим средством защиты считаются специальные медицинские респираторы с правильно подобранным антивирусным картриджем. Они, как и антибактериальные маски, носятся врачами, контактирующими с коронавирусными пациентами в инфекционных больницах.

Наиболее надежными считаются маски с маркировкой N99, которые снижают риск заражения на 99%, и N95 – защищают на 95%. Оба вида плотно прилегают к лицу и носу – у вирусных частиц мало шансов проникнуть под маску.

Но респираторы не всегда защитят окружающих, если носитель – больной COVID-19. Они не служат барьером между зараженным человеком и атмосферой – клапан, который фильтрует воздух на вдохе, не делает этого на выдохе. То есть частицы вируса могут попадать в атмосферу. Смысл такого клапана – облегчить дыхание человеку, облаченному в респиратор.

Эффективными считаются и одноразовые хирургические маски из трехслойного материала. Они частично защищают пользователя от попадания вирусов в его дыхательные пути и служат хорошим барьером между носителем вируса и окружающим пространством. Главное – купить зарегистрированную медицинскую маску, на упаковке должен быть номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора.

Однако главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рекомендует не столько медицинские маски, сколько самодельную лицевую маску из плотной хлопчатобумажной ткани, "которая подвергается кипячению и глажке утюгом на высокой температуре".

"И это будет эффективнее, чем какие-то медицинские маски одноразового использования", – отметила Скорик.

Бесполезная защита

Зачастую в магазинах Абхазии под видом медицинских продаются строительные или гигиенические маски. Но не стоит забывать, что к средствам индивидуальной защиты также относят строительные и другие респираторы и маски, использующиеся на грязном производстве. Здесь нужно понимать, что степень защиты может быть маркирована по шкале FFP. Только средства с маркировкой FFP3, а также изделия с американской маркировкой N99 претендуют на защиту от бактерий и вирусов.

Следует также понимать, что маска может не обеспечивать стопроцентную защиту. Но чем меньше вируса попадет в организм, тем легче иммунной системе справиться с задачей.

Носи правильно

Маски эффективны только в сочетании с частой чисткой рук.

Перед тем как надеть маску, надо помыть руки спиртовой салфеткой или водой с мылом.

Закрыть рот и нос маской и убедиться, что между лицом и маской нет промежутков.

Нельзя прикасаться к маске во время ее ношения.

Заменять маску новой, как только она станет влажной, и не использовать повторно одноразовые маски.

При снятии маски не касаться передней ее части.

После снятия маски – немедленно выбросить ее в закрытое мусорное ведро, затем продезинфицировать или помыть руки.

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