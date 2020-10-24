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За последние сутки в Абхазии коронавирус подтвержден у 117 человек

© Foto / Минобороны России
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (927)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3567 человек. 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 371 человека, у 117 из них диагноз COVID-19 подтвержден, об этом сообщает оперативный штаб Абхазии по защите населения от коронавируса.

© Sputnik
Динамика случаев коронавируса в Абхазии

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 149 человек, у 141 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. Выписано 17 пациентов. 

© Sputnik
Динамика случаев коронавируса в Абхазии

За последние сутки в Гудаутский ковидный госпиталь доставлено 10 человек.

Также в информации, распространенной оперштабом, сообщается, что в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата "Айтар" в Сухуме, находятся 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 3567 человек. 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (927)

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