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ДТП в селе Хашупсе

Водитель груженого лесовоза погиб в ДТП в Гагрском районе

© Foto / МЧС Абхазии
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Информация о дорожно-транспортном происшествии в селе Хашупсе поступила в МЧС около в 18 часов 24 октября.

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Водитель лесовоза погиб в селе Хашупсе Гагрского района, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила в МЧС примерно в 18 часов.

По предварительным данным спасателей, водитель грузового автомобиля Энвер Патхвария, 1966 года рождения, не справился с управлением на проселочной дороге, и груженый автомобиль опрокинулся. Патхвария погиб на месте, сообщает ведомство.

К моменту прибытия сотрудников МЧС на место происшествия, погибший был извлечен из грузовика очевидцами и доставлен в медучреждение Гагры.


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