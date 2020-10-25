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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 26 октября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (520)
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На территории Черноморского побережья Абхазии все еще сохраняется влияние области повышенного атмосферного давления.

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. В понедельник 26 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Абхазии по экологии и охране природы.

На территории Черноморского побережья республики сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, отмечается в сообщении.

Атмосферное давление – 763 мм ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный – 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днём от +19°С до +24°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное – 1-2 балла.

Температура морской воды +22°С.

Влажность воздуха – 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (520)

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